La quinta stagione di Elite è uscita da qualche giorno su Netflix, la celebre piattaforma di streaming che ospita, fin dalle prime battute, la serie con protagonisti gli studenti di Las Encinas.

Dopo l’addio di Miguel Bernardeau e Aron Piper (che interpretavano Guzman e Ander), altri attori stanno (o così pare) per lasciare la serie per dedicarsi ad altri progetti. Stiamo parlando di Claudia Salas e Omar Ayuso (rispettivamente Rebeka e Omar).

Omar, proprio in queste ore, ha condiviso un post su Instagram che sembrerebbe proprio un addio:

Ho aspettato la prima settimana perché non volevo condividere prima queste due immagini: il mio primo e ultimo scatto in quello che è stato il mio ultimo colpo in quello che è stato il viaggio emotivo più importante della mia vita finora. In un’immagine il bambino eccitato e insicuro, nell’altra, il non così piccolo ragazzo, ancora più eccitato e molto più insicuro di quando ha iniziato. Grazie a tutte le persone che mi hanno tenuto la mano all’inizio di questo strano percorso che è ora il mio, nel quale spero che ci incontreremo ancora molte volte. Grazie Omar, ci siamo dati molta vita e molta guerra. The show must go on.