L’ultima stagione di Bridgerton è stata un grandissimo successo nonostante siano mancate le scene ad alto contenuto erotico (che nella prima regnavano sovrane). Oggi, dopo numerosi spoiler, arriva l’ufficialità sulla terza stagione: ecco chi sarà il suo protagonista chiave.

Se nel terzo capitolo dei libri di Julia Quinn (da cui è tratta la serie) si parla di Benedict, secondogenito dei maschi di casa Bridgerton, la serie di Netflix ha deciso di saltare direttamente al quarto romanzo e concentrarsi sulle dinamiche di Colin, il terzogenito.

Il team creativo ha preso, infatti, la decisione di saltare al quarto romanzo, Un uomo da conquistare (Romancing Mister Bridgerton), e tornare indietro successivamente. – si legge su daninseries.it – La stagione 3 di Bridgerton, dunque, avrà come protagonista Colin, interpretato da Luke Newton, e non Benedict.

Naturalmente il volto femminile che affincherà Colin sarà Penelope, dopo la seconda – travagliatissima – stagione.

Ecco la trama:

Colin Bridgerton è stanco di essere considerato come un seduttore senza cervello, non sopporta più la monotonia della sua vita e ne ha abbastanza dell’ossessione che tutti hanno per Lady Whistledown. Di ritorno da un viaggio, scopre che la sua quotidianità non è più quella di prima.

In particolar modo non vede più con gli stessi occhi quella che per lui è stata l’amica di una vita: Penelope Featherington. La ragazza ora tormenta i suoi sogni. Quando, però, scopre che Pen nasconde dei segreti, si troverà di fronte ad una decisione: la giovane è la più grande minaccia per lui oppure la sua promessa per un lieto fine?