Quanto guadagnano gli attori di Stranger Things? La famosa serie è arrivata su Netflix con la sua quarta stagione e, in attesa degli episodi conclusivi, emergono le curiosità della rete in merito i compensi da capogiro percepiti dagli attori.

Stranger Things, quanto guadagnano i protagonisti? Cifre da capogiro

Realizzare Stranger Things è molto costoso soprattutto per via delle ambientazioni e le scene piene di effetti speciali. La quarta stagione è costata a Netflix una cifra che si avvicina ai 30 milioni di dollari per ogni episodio.

Undici (Millie Bobby Brown), Jim (David Harbour) e Joyce (Winona Ryder) sono tra i protagonisti più pagati.

Millie Bobby Brown, che interpreta sin dall’inizio della serie il personaggio di Undici, incassa 350 mila dollari per episodio.

Stessa cifra per Winona Ryder e David Harbour.

Charlie Heaton (Jonathan), Noah Schnapp (Will), Finn Wolfhard (Mike), Joe Keery (Steve), Caleb McLaughin (Lucas), Natalia Dyer (Nancy Wheeler) e Gaten Matarazzo (Dustin) guadagnano circa 235mila euro a episodio.

150mila euro a episodio per Sadie Sink (Max Mayfield).

Undici indossa una parrucca: la sua richiesta

Millie Bobby Brown, l’attrice più pagata di Stranger Things, prima di girare la quarta stagione ha fatto una richiesta ben precisa: non rasare i capelli. La produzione dello show ha accettato di buon grado e, proprio per questo motivo, la giovanissima attrice indossa una parrucca speciale.