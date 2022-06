Dallo scorso venerdì 27 maggio sono disponibili su Netflix le prime sette puntate della quarta stagione di Stranger Things. La serie si chiuderà il prossimo 1 luglio con le ultime due puntate. Una delle domande ricorrenti che si sono fatti i fan è: “Will è gay?”.

Will di Stranger Things è gay? Noah Schnapp risponde alla domanda sul suo personaggio

Il dubbio era sorto anche nelle passate stagioni e si è rafforzato con quest’ultima per via di alcune scene delle prime puntate. Ed infatti, mentre si trova nella sua nuova classe per una presentazione, Will decide di dedicarla al matematico Alan Turing, perseguitato negli anni ‘50 proprio perché dichiaratamente omosessuale.

Inoltre, ci sono altre due circostanze che sembrano far propendere verso la teoria dell’omosessualità di Will. Innanzitutto, in un’altra scena si vede una compagna di classe corteggiarlo apertamente ma lui rifiuta le sue avances.

In ultimo, c’è un momento in cui Will si domanda: “A volte, penso che sia semplicemente spaventoso aprirsi in quel modo, per dire come ti senti veramente, specialmente alle persone a cui tieni di più. Perché se… e se a loro non piacesse la verità?”.

Intervistati da Variety insieme a Millie Bobby (Undici), Noah Schnapp, l’attore che interpreta Will in Stranger Things, ha affermato:

Non affrontano o dicono mai apertamente come sta Will. Penso che sia questo il bello, che dipende solo dall’interpretazione del pubblico, se Will si rifiuta di crescere e cresce più lentamente dei suoi amici, o se è davvero gay.

Anche l’attrice è d’accordo con questo pensiero:

Penso che la cosa veramente bella del personaggio di Will sia che è solo un essere umano che attraversa i propri demoni e problemi personali. Così tanti ragazzi là fuori non lo sanno, e va bene così. Va bene non saperlo. E va bene non etichettare le cose.

Secondo Noah è giusto che sia lo spettatore a dare una sua interpretazione.

Il fatto che Will abbia rifiutato la corte di una compagna di classe, ha portato gli spettatori a pensare che, in realtà, più che gay sia segretamente innamorato di Undici. Ipotesi smentita seccamente da David Harbour, l’interprete di Hopper.