Mare Fuori, quando andrà in onda la terza stagione? Lo spoiler del regista

Mare Fuori è la fiction Rai più amata del momento. Dopo il suo esordio nel settembre 2020 sulla seconda rete, il successo ottenuto ha spinto i produttori a mettere in cantiere il seguito che ha visto la luce lo scorso novembre.

Mare Fuori, quando andrà in onda la terza stagione?

La serie attualmente ha vissuto una seconda vita per merito di Netflix. Ed infatti, fin dalla sua uscita, Mare fuori è entrata di diritto nella top ten delle serie più viste della celebre piattaforma di streaming.

Quando vedremo la terza stagione? A Napoli, proprio in questo momento, si sta lavorando alla terza stagione e, proprio per questo motivo, i fan della serie prendono costantemente d’assalto il set per strappare una fotografia agli attori di Mare fuori.

Secondo gli spoiler del regista, la terza stagione dovrebbe arrivare in televisione a febbraio 2023.

Attualmente non si conosce la trama del seguito ma possiamo dirvi con certezza che ci saranno ancora Carmine, FIlippo e Naditza. Come si evolverà la storia d’amore tra il giovane milanese e la zingara napoletana?

Carmine riuscirà ad avere giustizia dopo la morte della moglie Nina per mano di Totò?

Nel frattempo Carolina Crescentini – che interpreta la direttrice dell’IPM – ha raccontato che verrà dato grande spazio alle storie dei ragazzi che lasciano l’istituto per rifarsi una vita fuori.

Naturalmente non mancheranno le new entry che avranno il ruolo di portare scompiglio mettendo in discussione gli equilibri già precari dei giovani carcerati.