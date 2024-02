Si intitola Tuta Gold la canzone di Mahmood al Festival di Sanremo 2024. Per il Big in gara alla 74esima edizione della kermesse, si tratta della quarta partecipazione, a distanza di due anni dalla vittoria con Brividi, in coppia con Blanco. Di cosa parla il brano? Scopriamo il significato.

Tuta Gold di Mahmood: significato canzone Sanremo 2024

La canzone Tuta Gold in gara a Sanremo 2024 è stata scritta da Mahmood, Jacopo Ettorre e Katoo (Francesco Catitti).

Si tratta di un brano che è un mix tra l’urban e il tribale ed è il racconto di una parte inedita della vita di periferia di Mahmood. In una intervista a SkyTg24, il cantante ha parlato del significato della sua canzone:

È il nucleo dei letti degli altri. Sono felice al Festival, ci verrei tutti gli anni. Il palco migliore per fare conoscere questo brano è proprio l'Ariston. È un viaggio tra presente e passato nato dopo un rave di quattro giorni vicino a Berlino. Sono riemersi i ricordi di una relazione adolescenziale e altri risvolti meno felici che mi hanno fortificato. Tuta Gold rappresenta al meglio la mia maturità emotiva.

Il brano sanremese sarà incluso nel nuovo album Nei letti degli altri in uscita venerdì 16 febbraio. Mahmood ha presentato la cover del disco in un post sul suo profilo Instagram: “Potremmo parlare anziché immaginarci, nei letti degli altri per dimenticarci”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mahmood (@mahmood)