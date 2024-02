Ospite in collegamento con Domenica In, nella puntata di oggi 4 febbraio Amadeus ha svelato diversi retroscena e snocciolato alcuni spoiler su quello che accadrà nel corso del suo imminente Festival di Sanremo 2024. All’amica Mara Venier, il padrone di casa e direttore artistico della kermesse ha rivelato di essere molto felice ed entusiasta.

Il prossimo Festival di Sanremo 2024, secondo le parole di Amadeus, sarà una grande festa all’insegna dell’amicizia. Rispetto alle anticipazioni relative alla kermesse canora in partenza da martedì 6 febbraio, ecco quali sono stati gli spoiler del conduttore:

Quest’anno, per la prima volta nei miei Festival, tutte le canzoni in gara verranno ascoltate nella prima serata ed è importante perché partiranno tutti alla pari e vi garantiscono che saranno 30 canzoni una più bella dell’altra. Non vedo l’ora che sia martedì per farvele ascoltare. Mercoledì invece canteranno 15 cantanti e verranno presentati dagli altri 15 e la mattina ci sarà una sorteggio in sala stampa. Venerdì la serata delle Cover sarà incredibile, abbiamo fatto un calcolo che saliranno sul palco più di 70 artisti ed è una cosa unica. Posso dire che ci sarà tutta la musica italiana che farà impazzire giovani e non giovani.