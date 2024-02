Oggi, domenica 4 febbraio, a partire dalle 14.00, Rai1 e Rai Italia trasmetteranno in diretta la nuova puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier, direttamente dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Come sempre, ci saranno molti ospiti e sorprese, tra cui un collegamento con Amadeus dal Teatro Ariston di Sanremo, per svelare alcune novità e dettagli interessanti, a soli due giorni dall’apertura della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024.

Ospiti Domenica In, la puntata prima di Sanremo 2024

Successivamente, Domenica In accoglierà tra gli ospiti della puntata vari cantanti che hanno segnato la storia di Sanremo e che si esibiranno con le canzoni che hanno portato al successo sul palco dell’Ariston negli anni: Fausto Leali, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Tony Dallara, Wilma De Angelis, I Dik Dik, Nicola Di Bari, Marina Occhiena, Wilma Goich, Michele e Mal. Inoltre, Marino Bartoletti sarà presente in studio come opinionista.

Alfio Bonanno, il cantante italo-americano, eseguirà “Il Mondo”, una famosa canzone del 1965 di Jimmy Fontana. Filippo Graziani, figlio del compianto Ivan Graziani, offrirà una splendida interpretazione del brano “Lugano Addio”.

Infine, la regista Maria Sole Tognazzi sarà in studio per parlare del suo film ‘Dieci Minuti’, che è stato rilasciato nelle sale cinematografiche il 25 gennaio scorso e ha ricevuto ottime recensioni sia dal pubblico che dalla critica.