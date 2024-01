Questa domenica 28 gennaio, dalle 14:00 alle 17:10, scopriremo i nuovi ospiti di Domenica In, la storica trasmissione condotta da Mara Venier. L’appuntamento andrà in onda in diretta da Roma, dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’, come sempre su Rai1. Chi saranno i nuovi protagonisti dell’appuntamento odierno?

Ospiti Domenica In, puntata del 28 gennaio 2024

Il programma inizierà con un dibattito che ripercorre la storia del Festival di Sanremo, con la partecipazione di vari ospiti, artisti che hanno calcato il palco dell’Ariston nel corso degli anni, presentando brani che hanno riscosso grande successo.

A Domenica In ci saranno: Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Tony Dallara, Wilma De Angelis, I Dik Dik, Ricky Gianco, Nicola Di Bari, Robertino, Donatello e Marino Bartoletti come commentatore.

Iva Zanicchi condividerà poi la sua esperienza di undici partecipazioni e tre vittorie al Festival, seguita da una performance di alcuni dei suoi brani più famosi. Il programma prosegue con musica dal vivo, con L’Orchestraccia e Marco Conidi che introducono il loro nuovo brano “Quello non era amore”.