Dopo la pubblicazione del singolo di successo Taxi sulla Luna, le speculazioni riguardo a una possibile storia tra Emma Marrone e Tony Effe sono rimaste costanti praticamente per tutta l’estate.

Tony Effe ci ha provato con Emma Marrone: l’iconica risposta di lei

Nonostante la cantautrice salentina abbia più volte fatto delle precisazioni sul loro rapporto, in queste ore è emerso un piccolo retroscena svelato da Emma durante un’intervista per il programma Say Waaad in onda su Radio Deejay.

Emma ha confidato che in realtà Tony ci avrebbe provato:

Ci ha provato? Un pochino sì… Non dico niente, sono una signora. Sì, mi ha fatto delle avances verbali ma non gliel’ho data!

Ecco il VIDEO.

Emma smentisce la storia con il trapper

Già lo scorso luglio Emma aveva risposto su TikTok ad una domanda di Carmine Guadagno: “Ragazzi comunque io devo sapere se sta uscendo con Tony Effe. Io devo saperlo perché è proprio una questione di principio e inciucio, Emma rispondi sotto a questo video e dimmi se la risposta è sì… grazie”.

Proprio la diretta interessata aveva commentato il gossip smentendo di avere una storia con Tony: