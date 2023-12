Titoli Canzoni Sanremo 2024, Big in gara: ecco il cast ufficiale del Festival della Musica

Titoli Canzoni Sanremo 2024: in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, Amadeus conduce la finale di Sanremo Giovani, presentando anche il cast definitivo dei cantanti in gara tramite i titoli delle loro brani ufficiali. Un nuovo tassello sta per aggiungersi, dal momento che proprio oggi conosceremo i tre artisti tra i finalisti che si aggiungeranno ai 27 Big già annunciati dal padrone di casa.

Titoli Canzoni Sanremo 2024

Alessandra Amoroso – Fino a qui

– Fino a qui Alfa – Vai!

– Vai! Angelina Mango – La noia

– La noia Annalisa – Sinceramente

– Sinceramente BigMama – La rabbia non ti basta

– La rabbia non ti basta Dargen D’Amico – Onda alta

– Onda alta Diodato – Ti muovi

– Ti muovi Emma – Apnea

– Apnea Fiorella Mannoia – Mariposa

– Mariposa Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

– Il cielo non ci vuole Gazzelle – Tutto qui

– Tutto qui Geolier – I p’ me tu p’ te

– I p’ me tu p’ te Ghali – Casa Mia

– Casa Mia Il Tre – Fragili

– Fragili Il Volo – Capolavoro

– Capolavoro Irama – Tu no

– Tu no La Sad – Autodistruttivo

– Autodistruttivo Loredana Berté – Pazza

– Pazza Mahmood – Tuta gold

– Tuta gold Maninni – Spettacolare

– Spettacolare Mr. Rain – Due altalene

– Due altalene Negramaro – Ricominciamo tutto

– Ricominciamo tutto Renga e Nek – Pazzo di te

– Pazzo di te Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

– Ma non tutta la vita Rose Villain – Click boom!

– Click boom! Sangiovanni – Finiscimi

– Finiscimi The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Titoli Canzoni Sanremo: i Giovani che hanno passato il turno

I conduttori di Sanremo 2024

Amadeus è il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2024, ogni sera affiancato da un co-conduttore diverso:

prima serata, martedì 6 febbraio: Marco Mengoni

seconda serata, mercoledì 7 febbraio: Giorgia

terza serata, giovedì 8 febbraio: Teresa Mannino

quarta serata, venerdì 9 febbraio: Lorella Cuccarini

serata finale, sabato 10 febbraio: Fiorello

Gli ospiti

Marco Mengoni , vincitore di Sanremo 2023, sarà il super ospite musicale della prima serata, oltre che co-conduttore.

, vincitore di Sanremo 2023, sarà il super ospite musicale della prima serata, oltre che co-conduttore. Giovanni Allevi tornerà a esibirsi dal vivo, dopo oltre due anni, durante la seconda serata di mercoledì 7 febbraio.

tornerà a esibirsi dal vivo, dopo oltre due anni, durante la seconda serata di mercoledì 7 febbraio. Roberto Bolle sarà ospite al Festival nella serata finale di sabato 10 febbraio.