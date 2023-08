Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati ormai da settimane. E se la showgirl argentina avrebbe un nuovo fidanzato (Elio Lorenzoni) pare che anche lo showman con la faccia da scugnizzo sia sentimentalmente impegnato.

Lo scoop, anche in questo caso, arriva da Fabrizio Corona che sgancia il nome di Beatrice Vendramin, ex fidanzata del rapper Fred De Palma, ecco cosa ha svelato l’ex re dei paparazzi:

Stiamo parlando di Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso.

Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa pure l’influencer.

E ancora:

De Martino è arrivato in Sardegna verso la fine di luglio con una serie di amici napoletani. Il conduttore è stato visto in barca con Ginevra Mavilla, altra influencer famosa con la quale non ha nessun tipo di rapporto amoroso.