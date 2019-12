Stefano De Martino intervistato da FQMagazine, ha parlato della sua carriera ma anche del gossip. Il matrimonio con Belen Rodriguez procede a gonfie vele ma entrambi, chi per un motivo e chi per l’altro, continuano ad occupare le pagine dei giornali che si occupano di cronaca rosa.

Stefano De Martino ha esordito parlando del grande rapporto di stima che lo lega da anni a Maria De Filippi, colei che lo ha scoperto durante la nona edizione di Amici (dove aveva anche trovato l’amore tra le braccia di Emma Marrone): “Maria De Filippi e Amici racchiudono il massimo della tradizione televisiva italiana, e dirò loro sempre grazie”, ha confidato.

Successivamente il marito di Belen ha parlato anche del suo rapporto con il gossip:

E su Sanremo 2020 dice:

Sanremo ora? Neanche per tutto l’oro del mondo: lì se sbagli sei morto, se fai bene hai la strada spianata. E per come sono ora dovrei affidarmi solo al cul*, e di cul* nella vita ne ho già avuto abbastanza.