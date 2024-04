Alessio Falsone replica alle critiche: “Il Grande Fratello è finito, mi chiederete scusa”

Il Grande Fratello è archiviato da un pezzo ma le polemiche non accennano a placarsi. Alessio Falsone, uno degli ex protagonisti, nelle passate ore è intervenuto per fare il punto della situazione e zittire hater ed esperti di gossip.

Alessio Falsone risponde alle critiche

Il fidanzato di Anita Olivieri forse non sta ottenendo i riscontri sperati dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. Alessio Falsone, infatti, dopo aver aperto il box delle domande su Instagram, è stato prontamente raggiunto da alcuni commenti da parte degli hater:

Nessuna serata eh? Non vi vuole nessuno.

L’ex gieffino però, ha voluto replicare a tono:

Eh no che non ci vogliono, se mi dovessero pagare per andare a fare serata correrei! Ma ho già da fare. Devo andare a Napoli, poi a Milano, poi a Roma, poi a Ibiza. Poi devo portare Anita a Barcellona e a Parigi. Ora poi devo andare a comprare la nuova macchina. Non so se scegliere la nuova Tesla o la nuova Maserati. Delle Tesla ne ho avute già di tre colori, devo decidermi

Le sue parole però sono state oggetto di pesanti critiche, anche da parte degli esperti di gossip tra cui Amedeo Venza ed Alessandro Rosica, il noto investigatore social. Rivolgendosi a loro, Falsone ha voluto replicare con un video (che trovate in apertura):