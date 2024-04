Beatrice Luzzi svela perché ha “vinto” il Grande Fratello (e ha ragione)

Beatrice Luzzi è, senza ombra di dubbio, la vincitrice morale del Grande Fratello. Intervistata tra le pagine di Chi Magazine, ha svelato anche per quale motivo lo pensa.

Bisogna partire dagli individui, dal territorio. Poi, per i grandi temi, c’è la politica ma, con il mio carattere, non potrei farla.

Ho sempre pranzato e cenato con tutti, mangiando quello che c’era, stando attenta a non sprecare nulla. Il mare è fatto da tante gocce e ciascuno di noi deve essere responsabile nei confronti delle risorse del pianeta.

Beatrice Luzzi ha portato nella Casa del Grande Fratello temi importanti e forti ma “vuoi o non vuoi” “ad oggi”, il pubblico “basic” ha deciso di premiare Perla Vatiero.

Beatrice ha raccontato pure come ha vissuto la Casa:

Per me la Casa, insieme con tante difficoltà, è stata anche una sorta di ricreazione. Al Gf devo una cosa importante: ho potuto prendere una pausa dalla responsabilità del quotidiano.

I primi giorni, fino a quando non sono diventata bersaglio degli altri concorrenti, sono stata bene. Poi, in un certo senso, per difendermi, ho ripreso a lavorare.