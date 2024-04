“Volevo che Beatrice Luzzi arrivasse prima”, parla ex gieffina: “I Perletti avevano stancato fin dall’inizio”, stoccata (inaspettata) a Perla

Fiordaliso ha espresso la sua opinione riguardo alla conclusione della 17ª edizione del Grande Fratello, lanciando una frecciatina a Perla Vatiero e parlando di Beatrice Luzzi.

“Volevo che Beatrice Luzzi arrivasse prima”, parla ex gieffina: frecciatina a Perla Vatiero

Senza mezzi termini, la cantante ha lodato Beatrice Luzzi condividendo il suo pensiero sul percorso della vincitrice.

In un’intervista per il settimanale Nuovo TV, Fiordaliso ha fatto un confronto esplicito tra le esperienze vissute da entrambe le sue ex coinquiline.

Riguardo alla vittoria, la cantante ha espresso delle riserve, ribadendo un’opinione già manifestata in precedenza.

Marina aveva suggerito alla Vatiero di adottare un approccio più concreto e chiaro.

Tuttavia, sembrava che le dinamiche legate ai “Perletti” avevano infastidito la cantante (e non solo lei!) fin dall’inizio:

Volevo che arrivasse prima Beatrice. Dico questo perché lei non si è mai risparmiata, nel bene e nel male. Lei ha dato tutto quello che poteva. Con Perla ha vinto la gioventù e la storia d’amore, anche se mi avevano stancato dall’inizio. Beatrice ha avuto tante difficoltà e alla fine ha prevalso Perla con la sua storia.

sì ha vinto perla pt.2 ma a che prezzo? AHAHAHAH daje beatrice 💛, ci si vede a verissimo!#grandefratello pic.twitter.com/AbNe2J29AS — ma chi te se fila 😼 (@madreluzzistan) March 28, 2024