Beatrice Luzzi, vincitrice morale del Grande Fratello, sarà nuovamente ospite a Verissimo questo fine settimana: ecco di cosa parlerà.

Un account di “X” ha partecipato alla registrazione della puntata svelando alcune interessanti anticipazioni sull’intervista di Beatrice Luzzi:

È bellissima, dal vivo ancora di più, ancora non ho realizzato di averla avuta a quasi un metro di distanza, lei e Enrico Papi sono stati gli unici ad essersi avvicinati per fare la foto col pubblico.

È stata super carina! Ci sono stati 8 ospiti/interviste che si divideranno in 3 weekend perciò saranno sparpagliate.

Beatrice era vestita con una giacca blu con sotto camicia verde e stivaletti col tacco neri, ma stava comunque benissimo.

E’ stata intervistata prima da sola poi con i figli. Non si è parlato di alcuna ship. E’ stata una bellissima intervista e anche le clip stupende.

L’intervista in totale è durata 25 min. Giuseppe Garibaldi è stato solo menzionato in modo indiretto da Silvia Toffanin come “storia d’amore avuta nella casa” e ha richiesto se il punto fosse confermato, Beatrice ha risposto di sì.