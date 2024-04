Beatrice Luzzi, stoccata a Perla e Greta: il “futuro” con Giuseppe Garibaldi

Beatrice Luzzi, intervistata da Casa Chi, ha lanciato una stoccata a Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello. L’attrice di Vivere, senza alcuna possibilità di smentita, è la trionfatrice morale di questa edizione.

Da una parte probabilmente chi ha vinto è più rappresentativo degli inquilini della Casa e in generale dell’età e formazione prevedibile per una trasmissione di questo genere.

Spazio, in seguito, per le riflessioni sul resto dei concorrenti:

Non ho una pessima idea di tutti, certamente hanno mancato tutti di indipendenza di pensiero, l’incapacità di procedere su una strada propria, con un pensiero proprio, al di là delle strategie. Questa è stata la cosa più triste che ho visto.

Da fuori ciò che sto vedendo dai social non mi ha sorpreso granché, i tradimenti non sono stati nascosti, qualche sfumatura in più l’ho vista.

Ad esempio ho visto che Greta ha fatto vari affondi contro di me, ma di lei non mi sono mai fidata. Letizia anche, e in generale adesso mi sono resa conto che anche in quei giorni in cui pensavo che tutto fosse sereno in realtà era tutto molto costruito.