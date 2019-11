Stefano De Martino “sposa” Belen Rodriguez? La risposta spiazza

Stefano De Martino ospite di Fabio Fazio durante Che tempo che fa, ha raccontato della sua carriera e gli ultimi impegni televisivi. Spazio anche per un possibile (secondo) matrimonio con Belen Rodriguez e la sua risposta, tra il serio e il faceto, ha letteralmente spiazzato il pubblico.

Stefano De Martino risposa Belen Rodriguez? La risposta spiazza

“A proposito di Belen, ma ti risposi?” ha domandato ironica Luciana Littizzetto nello studio di Che tempo che fa, dove Stefano De Martino era appena stato intervistato da Fabio Fazio. Domanda a bruciapelo sulla moglie Belen Rodriguez a cui però prontamente il ballerino e conduttore ha risposto con ironia “No, ho già dato, perseverare è diabolico”.

Stefano De Martino ha parlato anche dello straordinario successo di Stasera tutto è possibile, in onda stasera su Rai2 con il suo ultimo appuntamento. Lo showman ha collezionato ottimi ascolti e anche in questo caso per ‘giustificare’ il suo successo non si prende sul serio: “Io parto sempre con delle aspettative bassissime, quindi nessuno si aspetta da me che faccia le cose per bene, quindi basta il minimo sforzo per sorprendere”.

La carriera televisiva

In televisione da ormai dieci anni, Stefano De Martino ne ha fatta di strada. Partito da Amici di Maria De Filippi, racconta ancora cosa è significato il ballo:

Mio padre faceva il ballerino al San Carlo e non voleva seguissi le sue orme perché la carriera di un ballerino è difficile. Per questo il provino per Amici è stato l’ultima chance che mi sono dato, perché fino ad allora sono sempre arrivato a un pizzico così dalle cose. Vado a fare un’audizione al Teatro Sistina, io da Torre Annunziata, per lo spettacolo di Johnny Dorelli. Faccio sei ore di audizione, tutti in fila e ci prendono. Ho detto: ‘Ho svoltato, inizio a lavorare finalmente a teatro con Johnny Dorelli e invece Dorelli ha un malore e la tournée viene annullata. Tornai a casa disperato. Stessa cosa successe con il Balletto di Toscana. Faccio un concorso di danza. Il direttore del Balletto di Toscana mi vede e mi dice di andare a fare l’audizione. Mi prendono. E mi dice ‘vai a cercare casa, dalla settimana prossima iniziamo’ si provava dalle 9 del mattino alle 9 di sera. Quindi non avevo modo di lavorare per permettermi l’affitto e per far parte del Balletto di Toscana e sono tornato di nuovo a casa. Ho detto a mia madre ‘per sfogare questa rabbia farò il fisioterapista, almeno metterò le mani addosso a qualcuno’.