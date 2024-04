Sonia Bruganelli e Dario Maltese, critiche da parte di un’ex naufraga: “Assurdo!”, chi vedrebbe nel loro ruolo all’Isola

Sonia Bruganelli e Dario Maltese sono i nuovi opinionisti dell’Isola dei Famosi 2024, ma non tutti sarebbero contenti del loro ruolo. A parlare è stata una ex naufraga, Guendalina Tavassi, la quale in una intervista recente rilasciata a Tag24 ha espresso il suo disappunto.

Guendalina Tavassi e le critiche ai due opinionisti dell’Isola dei Famosi

Sono le prime settimane in Honduras per i nuovi concorrenti della nuova Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria. Più che dei naufraghi, però, l’attenzione è alta anche rispetto ai nuovi opinionisti, ovvero Sonia Bruganelli, ex opinionista del GF Vip e del giornalista del Tg5, Dario Maltese.

Tra i recenti commenti, c’è quello di Guendalina Tavassi, ex concorrente dell’Isola. Se la nuova conduzione sembra esserle piaciuta molto, l’ex gieffina ha avuto qualcosa da ridire sulla scelta degli opinionisti. La Tavassi non ha nascosto la mancanza di Ilary Blasi al timone, “Perché penso che sia il top”, eppure ha espresso belle parole nei confronti di Vladimir, definendola “nel suo”.

Diversa però l’opinione su Sonia e Dario, secondo Guendalina troppo estranei all’Isola dei Famosi:

Non sai neanche di che stai parlando. Mi sembra assurdo. Io, come opinionisti, avrei scelto personaggi che hanno già fatto l’Isola dei Famosi, tipo me, il che sarebbe scontato.

A tal proposito, Guendalina ha anche aggiunto:

Consideriamo che in tutti i percorsi dell’Isola dei Famosi ho avuto Vladimir. Perché nella prima Isola che feci in Rai era Vladimir l’inviata in Honduras. Poi ho rifatto l’Isola due anni fa e Vladimir era opinionista. Quest’anno Vladimir è conduttrice, quindi vuol dire che devo riandare pure io a questo punto!

La sua proposta sarà presa seriamente in considerazione dalla produzione del reality?