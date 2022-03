Soleil Sorge nel nuovo videoclip di Sangiovanni? L’indiscrezione sta già facendo impazzire gli estimatori di entrambi, andiamo a scoprire maggiori dettagli su questa particolare notizia.

Secondo ciò che riporta il sito Donnapress.it, sembrerebbe che Sangiovanni voglia arruolare Soleil Sorge come protagonista femminile per il suo prossimo video musicale, ecco ciò che si legge:

Personalmente prenderei questa soffiata con le “pinze”, vi faremo sapere se ci saranno altri aggiornamenti a tal proposito.

Nel frattempo, proprio in questi giorni, l’ex allievo di Maria e l’influencer si sono seguiti rispettivamente sui social e il cantante ha anche piazzato dei “like” ai post dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

io non so voi, ma sinceramente non vedo l’ora di sentire questa canzone, penso sia una cosa completamente inedita da parte sua, e io non saprei essere più fiera di sangio e del suo percorso💙💗 #amemici20 pic.twitter.com/x1GFSnhZvD

— Jas |🤍| sg&gs (@Jas_sangiulia_) March 24, 2022