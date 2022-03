Sangiovanni si taglia i capelli e presenta il nuovo singolo: Giulia Stabile commenta il nuovo look – FOTO

Sangiovanni è uno degli artisti più interessanti che il panorama musicale italiano ci ha regalato nel corso degli ultimi anni. Dopo il Festival di Sanremo, in attesa del nuovo album, il giovane talento ha deciso di cambiare look.

Sangiovanni si taglia i capelli e presenta il nuovo singolo

Per questo motivo, presentando il nuovo singolo in uscita a mezzanotte, Sangiovanni ha postato una fotografia che lo ritrae con il nuovo look e un taglio di capelli decisamente differente dal solito.

Via i riccioli per un taglio cortissimo commentato (ironicamente) anche dal buon Rudy Zerbi: “Bravo, ti sei tagliato i capelli come me!”.

Pure la fidanzata Giulia Stabile ha commentato: “Nessuno è pronto!”.

A mezzanotte, nel frattempo, per la gioia degli estimatori uscirà “Cielo dammi la luna”, il nuovo singolo.

L’album di Sangiovanni, invece, verrà pubblicato l’8 aprile e s’intitola “Cadere volare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI 🌕 (@sangiovanni)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI 🌕 (@sangiovanni)

I commenti su Twitter