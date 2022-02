Giulia Stabile e Sangiovanni dopo la grandissima attenzione mediatica sulla loro storia d’amore nata ad Amici 20, stanno proteggendo con le unghie e con i denti la loro privacy.

La ballerina professionista di Amici 21, intervistata da Cosmopolitan, ha parlato della passione per la danza ed ha parlato della sua storia d’amore con Sangiovanni, reduce dal successo di Sanremo 2022 con il brano dal titolo “Farfalle”:

Sangiovanni resterà al mio fianco sulle nostre giostre, è più di una sensazione, quasi una certezza. Lui oltre le parole mi dimostra presenza tutti i giorni, e non m’immagino cambi di rotta. Lo vedo dal suo sguardo che è sincero.

Tornando un po’ indietro con la mente, Giulia ha ricordato anche l’ultima giornata nella scuola di Amici 20 da allieva:

L’ultima sera ad Amici. Le telecamere c’erano ancora, ma non pesavano più, quasi non esistevano. Eravamo agitati, ma più emozionati. Preoccupati, ma più felici. Con Sangiovanni tiravo le somme delle prime volte avute lì dentro. Avevo scoperto l’amore, imparato ad apprezzarlo e a piacermi senza pensare al resto. Avevo soprattutto trovato il coraggio anche di raccontare che cosa significasse ritrovarsi con una giacca tagliuzzata tra le mani e non saper reagire contro un gruppo che ti deride e odia.

Ad Amici invece non riuscivo a smettere di ridere, tantissimo, ridere di felicità, ridere che è sempre il campanello di quasi tutte le emozioni che provo, anche di quando non sto capendo veramente che cosa sta succedendo.