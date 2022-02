Sanremo 2022, reazione di Giulia Stabile dopo l’esibizione di Sangiovanni 

Sangiovanni ha aperto le danze della seconda serata del Festival di Sanremo 2022 con “Farfalle”, il nuovo brano in attesa della pubblicazione del primo album in studio. Dopo l’esibizione è arrivato subito il commento di Giulia Stabile, la sua fidanzata conosciuta ad Amici 20.

Giulia Stabile ha commentato su Instagram l’esibizione di Sangiovanni al Festival di Sanremo 2022 che ha cantato la sua canzone dal titolo “Farfalle”.

Queste le sue parole:

Ma quanto sono carini?

Subito dopo la finale di “Amici” ho vissuto un periodo bruttissimo. Eravamo tra le poche persone in Italia a poter fare musica, dei privilegiati. Poi però siamo tornati alla dura realtà della pandemia. – svela a Sorrisi.com – Questo brano l’ho scritto proprio mentre uscivo da quel tunnel. Mi sentivo smarrito e avevo quel senso di paura che spesso assale chi conquista un primo successo molto in fretta. Avevo bisogno di ritrovare… le mie farfalle nello stomaco.

Sarà una canzone all’apparenza “scemissima”, allegra… ma che racconta come stavo in quel periodo, e di cosa avevo bisogno. Cioè, avere accanto il mio amore. Nel futuro? Ci sono tanti progetti, anche non musicali. Adesso però voglio dimostrare di aver meritato Sanremo, al di là dei numeri del 2021, arrivando sul palco pronto. Ma non troppo “precisino”: non sarei io senza un po’ di sana incoscienza.