Nella prima serata di ieri Soleil Sorge, a sorpresa, ha lasciato il GF Vip, venendo eliminata al televoto flash. Ma come prenderà adesso la proposta ad entrare nel cast de La pupa e il secchione nel ruolo di terza giurata? Ad intervenire sulla questione ci ha pensato la conduttrice Barbara d’Urso nelle sue recenti Instagram Stories.

Soleil verso La pupa e il secchione show

Barbara d’Urso è pronta ad approdare in prima serata con la nuova edizione de La pupa e il secchione che per l’occasione diventa “show”. In vista dell’esordio, fissato per martedì 15 marzo, il settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni ha dedicato la copertina del nuovo numero proprio alla conduttrice, metà pupa e metà secchiona. Ma ci sarà anche Soleil?

Il nome della vippona era stato avanzato già da qualche giorno e con la sua uscita inaspettata dal reality, è apparso sempre più evidente che fosse proprio lei il nome mancante nel cast dei giudici dello show.

Nel commentare la copertina a lei dedicata ed il lungo servizio sulla Pupa e il secchione show tra le pagine del popolare settimanale televisivo, Barbara d’Urso ha commentato (video in apertura):

I tre giudici… eh, ma la terza Soleil ancora non si sa. E’ uscita stanotte, adesso bisogna chiederglielo…

Dalle parole della d’Urso, dunque, si comprende come si stia solo attendendo l’ok da parte dell’influencer, ma ormai tutto sarebbe definito, compresa la sua presenza.