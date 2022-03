Barbara d’Urso, ospite a Verissimo, ha menzionato alcune news che l’hanno riguardata di recente ed ha chiarito il suo rapporto con le critiche, parlando anche di Naike Rivelli e Pamela Prati. Spazio, poi, per Soleil Sorge e La Pupa e il secchione.

Barbara d’Urso parla di Soleil a La Pupa e il secchione

So di essere divisiva, mi si ama oppure no. Per me va bene così. Quando poi mi insultano è diverso, ho molta pazienza, ma arrivo anche a querelare. Ho querelato Naike Rivelli dopo tantissimo tempo in cui mi ha insultata come donna, a un certo punto ho detto basta. E il giudice ha deciso di rinviarla a giudizio.

Per quanto riguarda invece Pamela Prati:

Lei non ha fatto una denuncia penale contro di me, ma si è rivolta al giudice civile, chiedendo dei soldi, un risarcimento milionario per dei presunti danni che avrebbe subito.

Barbara d’Urso ha parlato pure de La Pupa e il secchione facendo una rivelazione shock:

Ti do un’anticipazione shock. Ci sarà il figlio di un personaggio famosissimo che non l’ha riconosciuto ma che sa di avere questo figlio. Non ne ha mai parlato, nessuno lo sa e probabilmente lo scopriremo lì.

E su Soleil nel ruolo di terzo giudice ha tagliato corto per mantenere l’hype:

Anche se io desiderassi averla come faccio a dirglielo? Magari dice di no e mi ritrovo con il punto interrogativo.

Barbara ha anche svelato di essere nuovamente single confermando che tra un po’ diventerà nonna per la prima volta:

C’era un corteggiatore in prova, la prova è finita. Sono io che sono particolare, i miei corteggiatori sono bravissimi. Oggi non cerco l’amore ma spero che arrivi. Non so nemmeno come sia uscita questa notizia. I miei figli non vogliono che si parli di loro. Io nonna? Non posso dire nulla.