Signorini lancia una frecciatina a Chiara Ferragni al GF Vip: ecco cosa ha detto in diretta

Durante Sanremo 2023, Chiara Ferragni ha mostrato in mondovisione dei meme su Amadeus. Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera Alfonso Signorini presentando Giulia Salemi (la bastarda col tablet) non si è risparmiato la frecciatina.

Signorini lancia una frecciatina a Chiara Ferragni al GF Vip

“Bastardina col tablet molto copiata”, ha detto il conduttore del Grande Fratello Vip rivolgendosi a Giulia Salemi. “Non voglio dire di più, ma ma molto copiata”, ha aggiunto Signorini lanciando una stoccata niente male nei confronti dell’imprenditrice digitale.

”Chi ha orecchie per intendere intenda”, ha concluso davanti al sorriso complice di Giulia Salemi.

Attualmente Giulia e Chiara sono legate anche da un altro dettaglio (più dolente della lettura di meme). Ed infatti entrambe stanno passando un momento di crisi con i rispettivi compagni.

Se la Salemi ha voluto raccontarlo in diretta TV per rispettare i follower, Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto un insolito silenzio.

la dottoressa fiordelisi e chiara ferragni accomunate dallo stesso drama #gfvip #donnalisi pic.twitter.com/TOpNlmFEOW — turno notturno (@camalowcamalow) February 14, 2023

Chiara ferragni se entrasse al gfvip: pic.twitter.com/9IPU4FC0g3 — Giuseppe ️ (@taurusingemini) February 11, 2023

Non il dissing di Alfonso Signorini a Sanremo per avergli copiato il momento della Bastarda col Tablet ⚰️⚰️⚰️#Sanremo2023 #gfvip pic.twitter.com/9rLxFwxRq1 — ESC bene ma non benissimo (@KSeregni) February 13, 2023

La bastarda con il tablet mio Dio che benedizione per questo programma!!!#gfvip#prelemi pic.twitter.com/l4x5dcnlBY — Alessia (@hocambiato_nome) February 6, 2023