Nuovi attriti tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La loro relazione continua ad essere caratterizzata da svariati battibecchi ed ancora una volta c’è stato un diverbio legato alla forte gelosia del ragazzo, spesso e volentieri del tutto immotivata.

Se in passato era stata Antonella a chiedere le attenzioni di Edoardo, adesso la situazione si è ribaltata. L’influencer salernitana si è sfogata nelle passate ore con Matteo e Martina. Parlando con Diamante ha commentato:

Lui sai che fa? Lui pretende da me. Dice davanti a me che le altre ragazze sono rispettose e si contraddice solo lui, perché io sono stata l’unica a non baciare nessuno durante i giochi. Sono l’unica ragazza che non ha partecipato a quel gioco, non so se te ne sei accorto, ma lui non se ne accorge. Poi appena gli dà fastidio qualcosa si comporta come se avessi fatto chissà cosa. Non funziona così la relazione. Ma secondo me lui, seriamente, non è mai stato fidanzato. Fidati. Fidanzato è un modo di dire ma lui non è mai stato fidanzato seriamente.