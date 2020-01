Ventesima giornata di Campionato di Serie A quella di oggi, sabato 18 gennaio 2020 con i primi anticipi trasmessi in diretta tv e streaming sui canali Sky e Dazn. A partire dal primo pomeriggio di oggi si giocano i tre anticipi in attesa della giornata decisiva di domenica. Come da tradizione, le partite saranno trasmesse da Sky (sette) in diretta tv e streaming anche tramite il servizio per i soli abbonati, Sky Go e NowTv, ma anche su Dazn con le sue tre partite visionabili anche sul nuovo canale Dazn1. Ecco qual è la programmazione di oggi, sabato 18 gennaio 2020.

Serie A, 20^ giornata: orari e diretta sabato 18 gennaio 2020

In questa giornata di sabato 18 gennaio, si parte subito nel primo pomeriggio alle 15.00 con il primo anticipo della giornata di Serie A. Si tratta di Lazio-Sampdoria in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, la telecronaca sarà affidata a Gentile, con il commento tecnico di Ambrosini. A bordcoampo Petrucci, coordinamento Liguori.

Alle ore 18.00 appuntamento con la partita Sassuolo-Torino live su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, la telecronaca sarà affidata a De Rosa con il commento tecnico di Zaccarelli. A bordocampo Aghemo, coordinamento Mugione.

Infine, ultimo match della giornata alle ore 20.45. In prima serata chiude il sabato di Serie A l’incontro Napoli-Fiorentina visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky).