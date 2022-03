Seconda gara di MotoGP della stagione, quella in programma per oggi, domenica 20 marzo 2022. Dopo Qatar, spazio al Motomondiale Indonesia nella giornata che vedrà l’esordio della nuova stagione di Formula 1. Dove e come poter vedere la gara in tv e streaming? Scopriamo orari e modalità.

Gara MotoGP Indonesia 2022: diretta tv e streaming

Il MotoGP 2022 entra ufficialmente nella seconda tappa con il Gran Premio di Indonesia, seconda prova della stagione. La gara di questa domenica si correrà presso il Mandalika International Circuit.

La gara di MotoGP Indonesia 2022 andrà in onda in diretta tv questa mattina alle ore 8.00 in punto su SkySport MotoGP (canale 208 di Sky) oltre che in diretta streaming su SkyGo e NowTV per i soli abbonati.

Prevista anche la visione in chiaro su TV8 ma solo in differita a distanza di qualche ora. Ecco di seguito gli orari completi:

gara: 5:00 diretta gara Moto3 su Sky MotoGp

gara: 6:20 diretta gara Moto 2 su Sky MotoGp

gara: 8:00 diretta gara MotoGp su Sky MotoGp

ore 12:15 gara su Tv8 in differita della Moto3

ore 13:30: gara su Tv8 differita della Moto2

ore 15:15: gara su Tv8 differita MotoGP