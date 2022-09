Torna l’appuntamento con il grande calcio in diretta in occasione della Champions League e valevoli per il primo turno che prenderà il via proprio oggi, martedì 6 settembre 2022. Gli appassionati si troveranno di fronte ad una programmazione piuttosto complessa ma come sempre una delle partite con protagoniste le squadre italiane sarà trasmessa in chiaro: ecco di seguito come vedere in tv e streaming tutti i match della prima giornata di Champions League.

Diretta Champions League in tv e streaming: dove vedere Juventus e Milan

Psg-Juventus è la partita che aprirà ufficialmente la visione in chiaro ed in diretta della Champions League nella prima serata di oggi 6 settembre. Il match sarà possibile vederlo non solo su Canale 5 ma anche in streaming su SportMediaset.it dalle ore 21.00. La gara sarà andrà in onda dal Parc des Princes di Parigi.

La telecronaca di Psg-Juventus sarà a cura di Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Il prepartita sarà visibile su Mediaset Infinity con Benedetta Radaelli; ospiti in studio Christian Panucci, Fabrizio Ravanelli e Sandro Sabatini. I commenti su Canale 5 saranno condotti da Alberto Brandi. Ospiti in studio Christian Panucci, Fabrizio Ravanelli, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

La partita Psg-Juventus sarà visionabile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e su Sky Sport 4K con la telecronaca di Andrea Marinozzi e il commento di Domenico Marocchi (a bordocampo Guardalà e Cenni).

Sempre a partire dalle ore 21.00 andrà in sena in diretta un’altra partita di Champions League, Salisburgo-Milan, su Sky Sport 253 con telecronaca di Federico Zancan e commento di Luca Marchegiani (a bordocampo Di Stefano). La gara sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity con telecronaca di Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese.

Gli altri match che non vedranno protagoniste le squadre italiane potranno essere seguiti dai soli abbonati su Sky (con Anna Billò a condurre in studio) e su Mediaset Infinity.