Bebe Vio non gareggerà alla competizione di sciabola delle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Ad annunciarlo con un video su Instagram è stata la stessa 24enne schermitrice azzurra, una delle due portabandiera della spedizione italiana ai Giochi Paralimpici.

Paralimpiadi di Tokyo 2020: Bebe Vio, niente gara di sciabola

“Purtroppo niente gara di sciabola, questa volta va così. Spero di potervi dare spiegazioni dopo le gare. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me e in questa missione non impossibile ma solo rimandata”, ha svelato Bebe Vio che parteciperà solamente alla gara di fioretto, in programma nelle giornate del 28 e 29 agosto.

Questo è il momento per dimostrare di poter cambiare il mondo.

Di poter cambiare la percezione di cosa è diverso e di cosa è normale.

Di ispirare le nuove generazioni.

L'evento sportivo più sconvolgente del pianeta sta per iniziare.#Paralympics #WeThe15 #Tokyo2020 — Beatrice Vio (@VioBebe) August 24, 2021

