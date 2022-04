Diretta Formula 1 GP Australia 2022: gara in TV e streaming, gli orari

Terza tappa del mondiale di Formula 1 2022. Domenica 10 aprile è tempo di una nuova gara in occasione del GP Australia di F1, in scena a Melbourne. L’evento radunerà gli appassionati nelle prime ore del giorno, dal momento che la gara si correrà alle ore 7.00 del mattino. Scopriamo a seguire come poter assistere al GP di Formula 1 in diretta tv e streaming.

Diretta Formula 1, gara GP Australia 2022

Gli appassionati di Formula 1 che vorranno assistere alla gara del GF Australia 2022 dovranno mettere la sveglia all’alba per prepararsi ad assistere all’ultimo atto, in programma per domenica mattina.

Gara attesissima, quella di domenica 10 aprile all’insegna della F1, dal momento che Leclerc ha portato la Ferrari in pole a Melbourne dopo 15 anni.

Quando e dove potremo vedere la gara di Formula 1 GP Australia 2022? Questa settimana l’orario della partenza è anticipato rispetto al consueto: la gara prenderà il via alle 7 ora italiana per via del fuso orario con l’Australia.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Genè. La visione in chiaro su TV8 sarà garantita ma in differita, dalle 15.15.