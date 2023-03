Il Mondiale di Formula 1 2023 sta per ripartire e per l’occasione presenta un fitto calendario di date relative a tutti i GP in programma per la nuova stagione. Sono in tutto 23 le gare previste, tra le quali spicca la novità di Las Vegas e la doppia tappa italiana di Imola e Monza. Non mancano le cancellazioni (come la tappa in Cina che sarà rimpiazzata).

Calendario Formula 1 2023 ufficiale: tutte le date dei GP

Quale sarà il calendario 2023 ufficiale della Formula 1 e dove poter seguire tutte le gare dei Gran Premi in diretta tv e streaming? Sky torna in prima linea con una ricca offerta.

La Formula 1 2023 prende ufficialmente il via il prossimo 5 marzo con il GP Bahrain e si chiude il 26 novembre con il gran finale di Abu Dhabi. Confermata la squadra Sky: da Carlo Vanzini a Marc Genè, passando per Roberto Chinchero e Matteo Bobbi, ai quali si aggiunge Ivan Capelli.

Sky da quest’anno ha aperto alle dirette su tutte le piattaforme con la trasmissione dei test anche su Youtube. TV8 trasmetterà in chiaro le differite delle gare di F1 2023 dopo circa 3 ore dalla diretta Sky ma cinque tappe stagionali saranno trasmesse in diretta: Imola, Barcellona, Budapest, Monza e Messico.

Ogni weekend sarà trasmesso in diretta per intero, dalle libere alla gara, su Sky Sport F1 (207) e i Gran Premi anche su Sky Sport Uno (201). Il tutto sarà quindi anche in streaming su Sky Go e su NOW.

Ecco il calendario 2023 di F1 completo:

Domenica 5 marzo, ore 16:00: GP Bahrain, Sakhir

Domenica 19 marzo, ore 18:00: GP Arabia Saudita, Jeddah

Domenica 2 aprile, ore 07:00 – GP Australia, Melbourne

Domenica 30 aprile, ore 14:00 – GP Azerbaigian, Baku

Domenica 7 maggio, ore 21:30 – GP Miami

Domenica 21 maggio, ore 15:00 – GP Emilia Romagna, Imola

Domenica 28 maggio, ore 15:00 – GP Monaco, Montecarlo

Domenica 6 giugno, ore 15:00 – GP Spagna, Barcellona

Domenica 18 giugno, ore 20:00 – GP Canada, Montreal

Domenica 2 luglio, ore 15:00 – GP Austria, Spielberg

Domenica 9 luglio, ore 16:00 – GP Gran Bretagna, Silverstone

Domenica 23 luglio, ore 15:00 – GP Ungheria, Budapest

Domenica 30 luglio, ore 15:00 – GP Belgio, Spa-Francorschamps

Domenica 27 agosto, ore 15:00 – GP Paesi Bassi, Zandvoort

Domenica 3 settembre, ore 15:00 – GP Italia, Monza

Domenica 17 settembre, ore 14:00 – GP Singapore, Marina Bay

Domenica 24 settembre, ore 07:00 – GP Giappone, Suzuka

Domenica 8 ottobre, ore 16:00 – GP Qatar, Losail

Domenica 22 ottobre, ore 21:00 – GP Stati Uniti, Austin

Domenica 29 ottobre, ore 20:00 – GP Messico, Mexico City

Domenica 5 novembre, ore 19:00 – GP Brasile, Interlagos

Sabato 18 novembre, ore 07:00 – GP Las Vegas

Domenica 26 novembre, ore 14:00 – GP Abu Dhabi, Yas Marina