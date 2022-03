Formula 1 GP Bahrain 2022: dove vedere la gara di oggi in tv e streaming

La nuova stagione di Formula 1 2022 prende ufficialmente il via oggi, domenica 20 marzo con il primo Gran Premio in Bahrain. Un appuntamento imperdibile in occasione della prima tappa stagionale che coincide con la seconda di MotoGP . In questo primo weekend, scendono in pista anche la Formula 2 e la Formula 2: scopriamo dove e come vedere la gara in tv e streaming.

Diretta Formula 1, gara GP Bahrain 2022

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 20 marzo, torna l’appuntamento con la Formula 1 ed il primo GF Bahrain 2022 a Sakhir, teatro della prima tappa stagionale. Prima di scoprire come e dove poter vedere il GP in tv e streaming andiamo a vedere quali sono stati i risultati registrati ieri, nel giorno dedicato alle qualifiche ufficiali, e quale sarà la griglia di partenza in occasione della gara di oggi.

Charles Leclerc conquista la pole position del GP del Bahrein staccando di 123 millesimi Max Verstappen. Terzo tempo per Carlos Sainz, quarto per Sergio Perez (+0.363). Lewis Hamilton deve accontentarsi della terza fila: quinto tempo a 680 millesimi da Leclerc.

Dove e come vedere il GP Bahrain 2022 in tv e streaming

La gara del GP Bahrain 2022 sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207) a partire dalle ore 16.00. Prevista la diretta streaming su NowTV. La differita in chiaro su TV8 dalle ore 21.30.