Dove vedere il Gp Qatar 2023 di Formula 1 in tv e streaming: oggi 8 ottobre la gara in diretta

Torna l’appuntamento con la Formula 1, in questa domenica 8 ottobre, a distanza di due settimane dall’ultimo Gran Premio. Questa volta i riflettori saranno puntati sul GP Qatar 2023, diciassettesimo appuntamento della stagione, in scena sul tracciato di Lusail a due anni di distanza. Di seguito scopriamo quali sono le informazioni per vedere in diretta tv e streaming la tappa conclusiva di F1.

Gp Qatar 2023 di Formula 1: dove in tv e streaming

Max Verstappen, sempre più vicino al titolo, potrebbe conquistarlo matematicamente già in questa gara: è lui il favorito del GP Qatar 2023 di Formula 1 2023. Grande attesa per la nuova sfida tra Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin, che si impegneranno a inseguire la Red Bull campione del mondo, su una pista che, con le sue 16 curve, sarà particolarmente impegnativa per i piloti.

Ma dove sarà possibile vedere la gara di Formula 1 che andrà a chiudere il weekend all’insegna delle monoposto? Il Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta tv per gli abbonati da Sky Sport e in streaming su Now e SkyGo. TV8 trasmetterà invece la gara in differita.

Questa domenica 8 ottobre, la messa in onda della gara in diretta tv sarà alle 19.00 su Sky Sport F1, mentre la differita su TV8 sarà alle 22.00.