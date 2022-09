F1 Gp Italia, diretta gara da Monza: dove e come vederla in tv e streaming

Il Gran Premio di Formula 1 2022 è giunto alla sua nuova tappa. Non una qualunque per gli appassionati delle monoposto, poiché la F1 approda in questo weekend in Italia, esattamente a Monza, sullo storico circuito che vedrà la Ferrari protagonista. La gara sarà come sempre trasmessa in diretta tv e streaming: ecco come seguirla.

Gara GP Italia di Formula 1 in diretta tv e streaming

Un appuntamento imperdibile, quello di oggi, domenica 11 settembre, all’insegna della Formula 1 e del GP d’Italia che si correrà a Monza, nel “Tempio della velocità” che quest’anno celebra il suo 100esimo compleanno.

Il Gran Premio d’Italia a Monza si prospetta essere un grande spettacolo e le premesse delle passate ore lo hanno dimostrato, dopo la pole position conquistata da Charles Leclerc. Adesso però spazio alla gara vera e propria.

Prima che il semaforo possa diventare verde, però, non mancherà l’inno nazionale cantato da Andrea Bocelli e le frecce Tricolori che sorvoleranno il circuito. Il tutto alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Televisivamente parlando, la gara di F1 in occasione del GF Monza 2022 andrà in onda anche in chiaro su TV8. Ecco l’intera programmazione con la diretta tv e streaming dell’evento.

A partire dalle ore 15.00 al via la gara del GF Italia di Formula 1, con diretta su Sky (canale 207), oltre che in chiaro su TV8. La visione in streaming è disponibile su Sky Go.