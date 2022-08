Dove vedere le partite di Serie A? Sky o DAZN, il calendario

Come e dove vedere tutte le partite di calcio di Serie A in diretta tv e streaming? Da sabato 13 agosto riparte la nuova stagione 2022-2023 all’insegna del grande calcio italiano. Tutte le partite di Serie A potranno essere viste in tv su Dazn, tre partite andranno in onda anche su Sky in co-esclusiva. Scopriamo il calendario completo con tutte le sfide.

Dove e come vedere le partite di Serie A

Ogni giornata di campionato di Serie A sarà visibile in diretta streaming e in Tv sul digitale terrestre. Niente da fare per gli abbonati Amazon Prime o per gli utenti Mediaset.

In occasione della nuova stagione 2022-2023, Dazn dà la possibilità agli appassionati di abbonarsi per assistere a tutte le 10 partite di ciascuna giornata. Di queste, come anticipato, tre andranno in onda in co-esclusiva anche sui canali Sky: si tratta del match del sabato alle 20.45; della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 12.45.

Calendario Serie A su Sky e Dazn

Il calendario di Serie A è programmato in base alla pausa tra novembre e dicembre per i Mondiali in Qatar.

1ª giornata (13-15 agosto)

sabato 13 agosto 18:30 Milan-Udinese: DAZN

sabato 13 agosto 18:30 Sampdoria-Atalanta: DAZN-Sky

sabato 13 agosto 20:45 Lecce-Inter: DAZN-Sky

sabato 13 agosto 20:45 Monza-Torino: DAZN

domenica 14 agosto 18:30 Fiorentina-Cremonese: DAZN

domenica 14 agosto 18:30 Lazio-Bologna: DAZN-Sky

domenica 14 agosto 20:45 Spezia-Empoli: DAZN

domenica 14 agosto 20:45 Salernitana-Roma: DAZN

lunedì 15 agosto 18:30 Verona-Napoli: DAZN

lunedì 15 agosto 20:45 Juventus-Sassuolo: DAZN

2ª giornata (20-22 agosto)

sabato 20 agosto 18:30 Torino-Lazio: DAZN-Sky

sabato 20 agosto 18:30 Udinese-Salernitana: DAZN

sabato 20 agosto 20:45 Inter-Spezia: DAZN-Sky

sabato 20 agosto 20:45 Sassuolo-Lecce: DAZN

domenica 21 agosto 18:30 Empoli-Fiorentina: DAZN

domenica 21 agosto 18:30 Napoli-Monza: DAZN

domenica 21 agosto 20:45 Atalanta-Milan: DAZN

domenica 21 agosto 20:45 Bologna-Verona: DAZN-Sky

lunedì 22 agosto 18:30 Roma-Cremonese

lunedì 22 agosto 20:45 Sampdoria-Juventus

3ª giornata (26-28 agosto)

venerdì 26 agosto 18:30 Monza-Udinese: DAZN

venerdì 26 agosto 20:45 Lazio-Inter: DAZN

sabato 27 agosto 18:30 Cremonese-Torino: DAZN-Sky

sabato 27 agosto 18:30 Juventus-Roma: DAZN

sabato 27 agosto 20:45 Milan-Bologna: DAZN-Sky

sabato 27 agosto 20:45 Spezia-Sassuolo: DAZN

domenica 28 agosto 18:30 Salernitana-Sampdoria: DAZN-Sky

domenica 28 agosto 18:30 Verona-Atalanta: DAZN

domenica 28 agosto 20:45 Fiorentina-Napoli: DAZN

domenica 28 agosto 20:45 Lecce-Empoli: DAZN

4ª giornataa (30 agosto-1 settembre)

martedì 30 agosto 18:30 Sassuolo-Milan: DAZN

martedì 30 agosto 20:45 Inter-Cremonese: DAZN

martedì 30 agosto 20:45 Roma-Monza: DAZN

mercoledì 31 agosto 18:30 Empoli-Verona: DAZN

mercoledì 31 agosto 18:30 Sampdoria-Lazio: DAZN-Sky

mercoledì 31 agosto 18:30 Udinese-Fiorentina: DAZN

mercoledì 31 agosto 20:45 Juventus-Spezia: DAZN-Sky

mercoledì 31 agosto 20:45 Napoli-Lecce: DAZN

giovedì 1 settembre 20:45 Atalanta-Torino: DAZN

giovedì 1 settembre 20:45 Bologna-Salernitana: DAZN-Sky

5ª giornata (3-5 settembre)

sabato 3 settembre 15:00 Fiorentina-Juventus: DAZN

sabato 3 settembre 18:00 Milan-Inter: DAZN

sabato 3 settembre 20:45 Lazio-Napoli: DAZN-Sky

domenica 4 settembre 12:30 Cremonese-Sassuolo: DAZN-Sky

domenica 4 settembre 15:00 Spezia-Bologna: DAZN

domenica 4 settembre 18:00 Udinese-Roma: DAZN

domenica 4 settembre 20:45 Verona-Sampdoria: DAZN

lunedì 5 settembre 18:30 Monza-Atalanta: DAZN

lunedì 5 settembre 18:30 Salernitana-Empoli: DAZN

lunedì 5 settembre 20:45 Torino-Lecce: DAZN-Sky