Serie A, al via il Campionato: prima giornata, partite in Tv e streaming

A partire da oggi, sabato 19 settembre, al via il nuovo campionato di Serie A 2020/2021 con la prima giornata. Oggi, a scendere in campo saranno Fiorentina-Torino e Verona-Roma mentre Udinese-Spezia, Benevento-Inter e Lazio-Atalanta sono state posticipate a mercoledì 30 settembre. Dove poter vedere le partite in Tv e streaming? Per ciascun turno, Sky trasmetterà 7 partite su 10, mentre le restanti tre saranno trasmesse in esclusiva da Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Diretta streaming su SkyGo e NowTv. A seguire la programmazione completa della prima giornata di Serie A.

Serie A, prima giornata: sabato 19 settembre

Si parte subito questo sabato 19 settembre 2020 con la prima giornata di Campionato. Appuntamento alle ore 18.00 per il primo fischio di inizio: Fiorentina-Torino Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra); telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; bordocampo Vanessa Leonardi (zona interviste) e Paolo Aghemo. Alle ore 20.45 spazio a Verona-Roma in diretta su DAZN1 (canale 209).

Domenica 20 settembre 2020

La programmazione relativa alla Serie A continua domenica 20 settembre a partire dalle ore 12.30 con Parma-Napoli DAZN1 (canale 209); alle ore 15 Genoa-Crotone DAZN1 (canale 209). Alle ore 18 spazio a Sassuolo-Cagliari Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra); telecronaca Antonio Nucera; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Manuele Baiocchini.

Infine alle ore 20.45 appuntamento con Juventus-Sampdoria Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite; telecronaca Federico Zancan; commento Daniele Adani; bordocampo Giovanni Guardalà e Alessandro Alciato.

Lunedì 21 settembre 2020

La prima giornata di Serie A si chiude alle ore 20.45 con Milan-Bologna Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra); telecronaca Riccardo Trevisani; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Peppe Di Stefano e Marco Nosotti.