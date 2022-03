E’ arrivato già il tempo di una nuova puntata del serale di Amici 21, in onda nella prima serata di sabato. Oggi, infatti, si è registrato l’appuntamento che ha decretato il nuovo eliminato. Cosa accadrà nella prossima puntata del serale condotta come sempre da Maria De Filippi? Non ci resta che scoprirlo grazie alle anticipazioni proposte dal profilo Twitter di Amici News.

Anticipazioni Serale Amici 21: terza puntata

Primo eliminato ufficiale: John Erik. Ballottaggio finale: Leonardo Vs Nunzio.

Prima manche :

Team Cuccarini – Todaro contro Team Pettinelli – Peparini. Prima gara: Sissi Cesana contro Dario e John Erik, ha vinto Sissi. Seconda gara: Nunzio e Serena contro Albe, hanno vinto Nunzio e Serena. Al ballottaggio sono andati Critycal, Albe e John Erik. E’ uscito John.

Seconda manche :

Prima gara: Luigi contro Alex, ha vinto Luigi. Seconda gara: Carola contro Sissi, ha vinto Sissi. Ospite della terza puntata: Fabrizio Moro. Terza gara: corale di squadra dei Cuccarini – Todaro contro Michele. Ha vinto Michele. Al ballottaggio Nunzio, Sissi e Aysha. Ha perso Nunzio.

Terza manche :

Prima gara: Guanto di sfida tra Luigi e Alex con Sex Bomb. Ha vinto Luigi. Seconda gara: Carola e Leonardo contro Sissi. Ha vinto Sissi. Terza gara: LDA e Luigi contro Serena e Sissi. Hanno vinto Serena e Sissi. In eliminazione sono andati: Luigi, LDA e Leonardo. Al ballottaggio finale Leonardo.

Serale Amici 21, spoiler e altri dettagli

Stash ha il Covid, al suo posto Sabrina Ferilli e con lei l’immancabile Giovannino che ha lanciato un guanto di sfida all’attrice facendola ballare con Francesca Tocca.

Piccolo battibecco tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro in merito ad una coreografia eseguita da Michele.

Guanto dei professori vinto da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini.

Nel ballottaggio finale Stefano de Martino ha chiesto di improvvisare a Leonardo e Nunzio perché non sapeva chi votare. Lo studio tremava per Nunzio, tutto schierato dalla sua parte.

Presente anche Nino Frassica con “Amici Senior”.