E’ arrivato già il tempo di una nuova puntata del serale di Amici 21, in onda nella prima serata di sabato 16 aprile. Proprio oggi si è registrato l’appuntamento che ha decretato il nuovo eliminato. Cosa accadrà nella prossima puntata condotta come sempre da Maria De Filippi?

Le prime anticipazioni di Amici News ci hanno fatto sapere il nome dei due allievi in ballottaggio (sabato ci sarà una sola eliminazione): i ballerini Carola e Dario.

Tra i due ballerini ad avere la peggio è stata Carola, così come svela il VicoloDelleNews.

🔴 SECONDA MANCHE 🔴

seconda manche zerbi vs cuccatodo

Luigi vs nunzio vince luigi

serena (con alex) vs lda vincono sere e alex

alex vs michele vince michele#AmiciSpoiler

