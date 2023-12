Ballando con le stelle 2023 è arrivata alla sua finale e in occasione delle battute conclusive Milly Carlucci ha annunciato alcune importanti novità, anticipate ieri nel corso della trasmissione di Caterina Balivo, La volta buona. Cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata di stasera, 23 dicembre?

Novità per la finale di Ballando con le stelle 2023: cosa aspettarci?

Milly Carlucci ha svelato le novità in vista della finale di Ballando con le Stelle, tra sorprese e ospiti. A tal proposito, ha anticipato che Alessandro Siani e Cristiana Capotondi saranno gli ospiti vip in nuovi ruoli, quelli di non ballerini per una notte. Oltre a loro ci sarà anche Alberto Angela. Ecco le parole della conduttrice nel corso del programma della collega Caterina Balivo, riprese anche dal colleghi di Biccy.it:

Dovete aspettarvi tante cose belle e delle situazioni mai viste. Poi ci saranno tante sorprese, ospiti e nuovi ruoli. In questa ultima puntata arriveranno Alberto Angela e poi inaugurano la novità di non ballerini per una notte Alessandro Siani e Cristiana Capotondi. Insomma, sarà una serata speciale. Vedrete cosa succederà in puntata, perché è una cosa nuovissima. Una piccola sorpresa per tutti voi.

Ovviamente l’attenzione è tutta concentrata sul vincitore dell’edizione di Ballando, in vista di quella che si preannuncia essere una grande festa in casa Rai.