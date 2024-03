E’ Simone Grande il vincitore della seconda edizione di The Voice Kids 2, lo show dedicato ai più piccoli e andato in onda nella prima serata di ieri di Rai1.In squadra con Clementino, il giovanissimo aspirante cantante ha avuto la meglio sulle altre finaliste: Desiree Malizia, Emma Buscaglia e Lulù Sollazzo. Simone Grande vince The …

Leggi tutto “Simone Grande vincitore di The Voice Kids 2: le prime parole dopo il trionfo”