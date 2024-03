Serale di Amici 23: svelata la giuria della nuova edizione, ecco i tre nomi

Manca sempre meno all’esordio della nuova edizione del serale di Amici 23, in partenza da sabato 23 marzo su Canale 5. Mentre i fan del programma di Maria De Filippi attendono con trepidazione di poter assistere alle appassionanti sfide a colpi di danza e canto, ecco che trapela un ghiotto spoiler in questa domenica 10 marzo.

Serale di Amici 23: svelata la giuria

A fornirci un’attesa anticipazione di quello che sarà il prossimo Serale di Amici 23 ci ha pensato il blog DavideMaggio.it, il quale ha svelato in anteprima chi andrà a comporre la giuria del talent mariano che avrà il compito di valutare, puntata dopo puntata, le performance dei giovani allievi della De Filippi.

Sono tre i nomi che andranno a formare la giuria del Serale, ma chi attendeva con ansia di vedere delle croccanti novità, dovrà ricredersi, in quanto non è prevista alcuna rivoluzione rispetto alla precedente edizione. Ecco allora che ritroveremo Cristiano Malgioglio, diviso tra Rai e Mediaset, Giuseppe Giofrè, ballerino ed ex vincitore di Amici e Michele Bravi.

Squadra che vince non si cambia, dunque. In fondo, perché farlo dopo il successo dell’edizione passata con una media di oltre il 27%? Per tutti e tre i membri della giuria del Serale di Amici 23 si tratterà della loro seconda volta in questo ruolo.