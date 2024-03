Kumo eliminato al Serale di Amici 23: perso il ballottaggio con Lil Jolie, le sue prime parole dopo l’uscita

Kumo è stato il secondo eliminato del Serale di Amici 23, iniziato nella prima serata di ieri, sabato 23 marzo. L’allievo ha dovuto lasciare la Scuola di Maria De Filippi dopo l’uscita di Ayle e dopo essere finito al ballottaggio con Lil Jolie.

Kumo eliminato al Serale di Amici 23

Prima di lasciare definitivamente la Scuola di Amici 23, Kumo – uno degli allievi di Emanuel Lo – ha ricevuto la comunicazione della sua uscita da parte di Maria De Filippi:

Non farei tanti giri di parole. Esce Kumo.

Una volta terminata la sua esperienza, il ballerino ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a caldo:

E’ finita questa bellissima esperienza. Mi fa stranissimo perchè sono passati sei mesi e sono tantissimi. Il ricordo più bello è quando mamma mi ha dato la lettera e mi ha detto quelle parole… che spera che il mio sogno che io balli si realizzi. Il mondo fuori mi aspetta oppure sono io che aspetto il mondo fuori, non lo so.

Kumo ha poi aggiunto, ancora frastornato:

Diciamo che me ne sono andato da qui ma la routine vorrei che rimanesse la stessa. Perché qua dentro il mio sogno si è realizzato. Ed è stato magico, è stato proprio un assaporare la vita che vorrei fare, più che altro. Io molte volte quando ho un bel ricordo me lo tatuo, perché ho paura di dimenticarmelo. Questo non me lo devo tatuare, è impossibile che io lo dimentichi. E’ veramente impossibile.

In merito al messaggio scritto a se stesso prima del Serale, Kumo ha letto:

Ti sei mostrato per tutto ciò che sei.

Ecco il suo commento conclusivo:

Al Serale ti dico di no, però in tutti questi sei mesi sì. Hanno conosciuto tutto di me. Sembro cattivo e un po’ str*nzo all’apparenza però se uno mi conosce bene sono fatto un po’ di burro. Quindi mettiamola così…

Infine, un messaggio agli allievi ancora in gara: