Alessio Bernabei dopo una parentesi solista durata circa 7 anni, si ricongiunge con i Dear Jack che cambiano nome e nascono i Follya. Se questa introduzione vi sembra un perfetto scioglilingua, sappiate che in città c’è una “nuova” band.

Dopo la partecipazione ad Amici 2013, Alessio Bernabei ed i Dear Jack si sono separati nel 2015, spezzando il cuore di numerosi estimatori:

Ieri sera, invece, la grande sorpresa sul palcoscenico dell’MSC Battiti Live 2022: ecco i Follya! Oltre ad Alessio Bernabei, voce e frontman del gruppo che ha oggi 29 anni, ci sono Riccardo Ruiu (33 anni), Alessandro Presti (31 anni) e Francesco Pierozzi (30 anni).

All’appello manca solo Lorenzo Cantarini, che ai tempi dei Dear Jack suonava la chitarra.

La band ha presentato anche il nuovo singolo intitolato Morto per te, spiegando di cosa parla:

Morto per te è quando l’amore supera ogni limite da raggiungere la dipendenza. L’amore, del quale non si riesce a fare a meno, può essere definito tale? Morire per amore vuol dire rinascere, imparare dagli errori del passato per crescere e vivere meglio il presente.

In questo brano l’amore è tossico, raffigurato come una giostra, dove si alternano continuamente momenti di estrema euforia a lacrime di dolore. L’unico modo di salvarsi da questo luna park è mettere fine alla storia, essere consapevoli. Così anche nell’arte, una morte precede sempre una grande rinascita.