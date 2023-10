“Ti ammazzo”, scontro tra Rigau e Piazzolla a Pomeriggio 5: insulti e minacce per l’eredità di Gina Lollobrigida

Scontro in diretta tv a Pomeriggio 5 tra Javier Rigau e Andrea Piazzolla. I due sono i principali protagonisti che ruotano attorno al caso dell’eredità di Gina Lollobrigida. Il primo è il presunto ex marito della Bersagliera, mentre il secondo è il suo ex factotum che è rimasto al suo fianco fino alla fine. Adesso però, proprio Piazzolla è a processo, accusato di circonvenzione di incapace da Milko e Dimitri Skofic, rispettivamente il figlio ed il nipote di Gina, e dallo stesso Rigau.

Scontro tra Rigau e Piazzolla a Pomeriggio 5

Scontro ravvicinato a Pomeriggio 5 tra Javier Rigau e Andrea Piazzolla. Ed ovviamente non poteva non finire ad insulti e minacce. Nonostante la richiesta di Myrta Merlino, che son dall’inizio ha ha sottolineato di non volere risse né problemi, qualcosa è andata evidentemente storto.

Nel corso del dibattito, lo spagnolo ha fornito la sua versione dei fatti, ovviamente opposta a quella di Piazzolla. Tra accuse reciproche e toni alti e particolarmente accesi, i telespettatori hanno certamente incontrato difficoltà nella comprensione di ciò che accadeva in studio.

“Parassita sociale, hai distrutto una famiglia intera per depredarla. Parassita, non hai mai lavorato”, ha tuonato Rigau. Poi lo scontro ha assunto toni ancora più ingestibili, con vere e proprie minacce. “Ti ammazzo!”, ha urlato lo spagnolo a Piazzolla che ha replicato: “Mi ammazzi? Sei sicuro? Avete sentito tutti, ecco chi è davvero Rigau”.

Quest’ultimo ha proseguito: “Hai fatto soffrire Gina in una maniera inumana. Vergogna!”. Il tutto mentre la padrona di casa, Myrta Merlino, tentava di gestire la difficile situazione.