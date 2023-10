Myrta Merlino è flop con Pomeriggio 5? Di certo non si urla al “miracolo” e, senza prenderci in giro, dopo la fine dell’era di Barbara d’Urso il programma si è portato con sé quello che la nostra Carmelita Nazionale aveva lasciato.

Myrta Merlino e il flop di Pomeriggio 5: intervengono Scheri e Lucio Presta

Ieri, per esempio, il programma pomeridiano di Canale 5 non ha brillato negli ascolti ed ogni giorno perde la sfida contro La Vita in Diretta condotta su Rai1 da Alberto Matano:



Tuttavia, il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, sembra essere contento dei risultati ottenuti tanto da rilasciare un comunicato stampa molto positivo nei confronti di Pomeriggio 5 e Myrta Merlino dopo il primo mese di conduzione:

Giancarlo Scheri, direttore #Canale5: «Ottimo bilancio per il primo mese del nuovo “Pomeriggio Cinque” con Myrta Merlino».https://t.co/wIHTx4DY5a pic.twitter.com/hX5AwreDUs — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) October 6, 2023



E mentre Dagospia parla di “disastro”, anche Lucio Presta (manager di Myrta) è intervenuto: