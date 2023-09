“A Mediaset pensano di mettere un punto all’esperienza di Myrta Merlino“: ecco cosa scrive Il Foglio, in merito al destino della conduttrice di Pomeriggio 5 che ha preso il posto di Barbara d’Urso. E non sarebbe la sola bomba lanciata dal giornale, dal momento che avrebbe preso in esame anche la situazione in Rai.

Pomeriggio 5, si cerca sostituta di Myrta Merlino?

“In Rai sono angosciati al punto da chiedere a Giletti: “Rifacciamo Non è L’arena?”, a Mediaset stanno per mettere un punto all’esperienza di Myrta Merlino”, si legge su Il Foglio, come ripreso anche da Dagospia.

In merito a Pomeriggio 5 e Myrta Merlino, a quanto pare i piani alti avrebbero già un nome pronto a sostituire la giornalista che da due settimane ha preso il posto lasciato vuoto, dopo 15 anni, da Barbara d’Urso: Simona Branchetti.

Ecco cosa scrive Il Foglio in merito all’attuale situazione al Biscione:

A Mediaset, la prima scommessa, quella di Pomeriggio 5, viene invece già data per persa. Si pensa di sostituire, e a stretto giro, Merlino, specializzata, e lo dice chi ci lavora, nel lancio di asciugamani e tazzine. Ci sono momenti di panico quando Myrta tocca la sua Coca Cola e si accorge che non è “sufficientemente fredda”. A prendere il testimone di Merlino , Branchetti, volto Mediaset, Tg5, e che ha condotto Pomeriggio Cinque news. Dicono che beva acqua naturale a temperatura ambiente.

Tuttavia, secondo Giuseppe Candela (e fonti Mediaset), si tratterebbe di una bella fake news. Ecco cosa scrive il giornalista su X/Twitter:

“Fantasia”, fonti da Cologno Monzese commentano così l’articolo del Foglio che annunciava l’arrivo di Simona Branchetti a #pomeriggio5 al posto di Myrta Merlino. La giornalista, dopo la buona prova a Morning News, tornerà alla conduzione del Tg5.

Myrta Merlino, dunque, nonostante le critiche per ora non dovrebbe preoccuparsi di nulla. Staremo a vedere come e se la situazione cambierà successivamente.