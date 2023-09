Il Pomeriggio 5 di Myrta Merlino sta destando qualche preoccupazione di troppo, sia tra i telespettatori che tra i piani alti di Mediaset. Dopo essere entrato nel vivo, con la sfida diretta con il collega Alberto Matano, il programma pomeridiano di Canale 5, rimasto orfano di Barbara d’Urso, fatica a decollare.

Pomeriggio 5 e Myrta Merlino: cosa non va, preoccupazione Mediaset

Pomeriggio 5 fatica a trovare la giusta quadra. Da una parte, la versione di Barbara d’Urso veniva definita troppo trash. Tuttavia anche quella di Myrta Merlino sta raccogliendo non poche critiche. Ce ne accorgiamo, tra le altre cose, anche dalla lettera di una spettatrice pubblicata sul settimanale Nuovo Tv e nella quale la lettrice lamenta l’eccessiva presenza di cronaca nera:

Non mi convince il nuovo Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino. Lei è brava, ma il programma è cominciato con una sfilza di notizie terribili, dall’orsa uccisa in Abruzzo allo stupro di Palermo, passando per la povera Giulia Tramontano ammazzata dal fidanzato. Semplicemente deprimente! E poi mi ha colpito vedere la conduttrice che leggeva tutto su grandi fogli con i suggerimenti. Alla faccia della spontaneità. Anche alla d’Urso succedeva di parlare di fatti tristi, ma sapeva sempre ridarci il sorriso. Così il programma pare un bollettino di cronaca nera.

Intanto, i vertici Mediaset non possono ignorare i risultati in termini di ascolti tv, in costante seppur lenta discesa. La partenza con 1.633.000 spettatori e 21.37% di share è solo un lontano ricordo. Oggi gli spettatori oscillano tra i 1.200.000 e i 1.100.000.

Proprio questo, secondo Dagospia, avrebbe scatenato qualche preoccupazione in Mediaset, e l’esigenza di fare qualche piccola modifica, soprattutto nella seconda parte di Pomeriggio 5. Ecco cosa scrive in merito Giuseppe Candela su Twitter: